Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ne giden yol güzergahında meydana gelen heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı yağış uyarısının yaptığı Zonguldak'ta heyelanlar meydana geldi. Karadeniz Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ne giden güzergah üzerinde heyelan yaşandı. Önce küçük toprak parçalarının kaymasının ardından devasa kayalar yola indi.
O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Ereğli'de Heyelan Anları Kamerada - Son Dakika
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