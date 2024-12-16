Ereğli'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde, silah ve bıçak kullanılan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Göztepe mevkii Beyköyü Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda B.K. kulağından, M.K. ise yüzüne aldığı darbe ve silahla ayağından vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı B.K. ve M.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA