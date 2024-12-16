Ereğli'de Suç Operasyonu: 30 Gözaltı - Son Dakika
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Ereğli'de Suç Operasyonu: 30 Gözaltı

Ereğli\'de Suç Operasyonu: 30 Gözaltı

Ereğli'de polis ve jandarma ekipleri, bir haftada 30 kişiyi yakalayıp silah ve uyuşturucu ele geçirdi.

16.12.2024 12:38
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Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin 1 haftalık çalışmaları neticesinde çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi yakalanırken silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri suçlulara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede son 1 haftada yapılan operasyon ve denetimlerde; haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 15 şahıs, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 8 şahıs, ifadeden dolayı aranan 7 şahıs yakalandı. Denetimlerde; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 1 kesici delici alet ele geçirildi. Çalışmalarda, 7 narkotik yakalamasında 10 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 1,83 gram farklı türde uyuşturucu madde, 3 bin 73 adet sentetik ecza hap maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ereğli'de Suç Operasyonu: 30 Gözaltı - Son Dakika

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