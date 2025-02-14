Ereğli\'de Suç Örgütüne Operasyon: 5 Tutuklama

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Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 7 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Ereğli'de gazino işletmecisi E.A. ve birlikte olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.A., Ç.İ., İ.Ş., K.A. ve C.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA