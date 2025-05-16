Ereğli\'de Trafik Kazası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beton mikseri ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, T.K. idaresindeki 67 AER 298 plakalı hafif ticari araç, Meydanbaşı istikametinden çarşı yönüne seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen S.Ö. yönetimindeki 06 DPN 481 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak trafiği geçici olarak durdurdu. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik yeniden normale döndü.

Polis, kazayla ilgili incelemebaşlattı. - ZONGULDAK