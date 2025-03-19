Ereğli'de Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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Ereğli'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Ereğli\'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

19.03.2025 11:40
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Potbaşı mevkisinde meydana geldi. Kavşaktan Bölecek mevkisine dönmeye çalışan Özlem D. idaresindeki 81 KK 547 plakalı araç ile karşı yönden gelen Can B. idaresindeki 16 BRP 26 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Can B.'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin-ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ereğli'de Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika

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