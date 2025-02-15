Ereğli\'de Yaya Öldü, Araç Kaçtı

3.Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir aracın çarpıp kaçtığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi Eski Konya Yolu üzeri Doğa Koruma ve Milli Parklar Ereğli Şefliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç önündeki aracı sollamak için çıktığı esnada yol kenarında toprak kısımda yürümekte olan Ali Yalçınkaya'ya (60) çarptı. Çarpan araç olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Ali Yalçınkaya ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA