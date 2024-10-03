Ermenek\'te Boğulma Faciası

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde yüzmek için girdiği baraj gölünde boğularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammet Ali Birer, toprağa verildi.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Evsin köyü sınırlarında bulunan Gezende Barajı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, baraj gölüne balık tutmaya giden 17 yaşındaki Muhammet Ali Birer, yüzmek için girdiği baraj gölünde kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilerek arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan aramalar sonuçsuz kalınca Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler istendi. Olay yerine gelen dalgıç polisler suya girerek kısa sürede Birer'in cansız bedenine ulaşarak kıyıya çıkardı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Birer'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Birer için Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Birer'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Muhammet Ali Birer, Hamidiye Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'na dualarla defnedildi. - KARAMAN