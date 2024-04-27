Ermenistan'da Protesto: 2'si Polis 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Ermenistan'da Protesto: 2'si Polis 5 Kişi Yaralandı

Ermenistan'da hükümetin 4 köyü Azerbaycan'a iade etme kararına öfkelenen bir Ermeni grubun Kirants köyü yakınlarındaki protestosunda, 2'si polis 5 kişi yaralandı. Protestocular yolları kapattı, arbede yaşandı ve araç lastikleri ateşe verildi.

27.04.2024 16:32  Güncelleme: 16:34
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Ermenistan'da hükümetin 4 köyü Azerbaycan'a iade etme kararına öfkelenen bir Ermeni grubun Kirants köyü yakınlarındaki protestosunda, 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Ermenistan'da hükümetin 4 köyü Azerbaycan'a iade etme kararına öfkelenen halk protestolarına devam ediyor. Bir grup Ermeni, Azerbaycan'la sınırın belirlenmesi için devam eden çalışma alanına yakın Tavuş ilinin Kirants köyü yakınlarında sokaklara döküldü. Hükümeti protesto eden Ermeniler yolları kapattı. Ermeni Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen protestolarda çıkan arbedede 2 polis memuru ve 3 sivilin yaralandığı kaydedildi. Olayda protestocuların çok sayıda araba lastiğini ateşe verdiği, bölgede patlama sesleri duyulduğu ve polise taş attığı bildirildi. Protestocuların kimliklerini tespit etmek için gerekli çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme çalışmaları

Ermenistan ve Azerbaycan sınır belirleme komisyonlarının 19 Nisan'da gerçekleştirdiği toplantının ardından, Ermenistan'ın 1990'larda işgal ettiği 4 köyün (Baganis Ayrim, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Gızılhacılı) kontrolünün Azerbaycan'a verileceği açıklanmıştı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ermenistan'da Protesto: 2'si Polis 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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