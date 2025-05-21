Ertan Yıldız'a Ev Hapsi Kararı

Ertan Yıldız hakkında 'ev hapsi' kararı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız hakkında ev hapsi kararı verildi.

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında firari konumdayken yakalanarak tutuklanan İBB Meclis İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız'ın mahkemeye "etkin pişmanlık" kapsamında bir dilekçe sunduğu ortaya çıkmıştı.

Yıldız hakkında 'Ev hapsi' kararı verildi

Yıldız'ın avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçe, Başsavcılık tarafından incelendi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce de incelenen dilekçe sonrası şüpheli Yıldız'ın, 'etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak', "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmedildi.