Erzincan'da Aranan 13 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da Aranan 13 Şahıs Yakalandı

Erzincan\'da Aranan 13 Şahıs Yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, aranan 13 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında 28 yıl 2 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar da yer alıyor. Erzincan Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

28.02.2024 10:28  Güncelleme: 10:57
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 28 yıl 2 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 13 aranan şahıs yakalandı.

Konuya ilişkin Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Kasten öldürme suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hırsızlık suçlarından 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan toplam 4 yıl 1 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 2 şahıs, göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, hakaret suçundan 2 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma suçundan hakkında 10 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan toplam 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 2 şahıs, basit yaralama suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs, bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs, 6284 sayılı kanuna muhalefet suçundan 3 gün tazyik hapsi ile aranması bulunan 1 şahıs, toplam 28 yıl 2 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 13 aranan şahıs yakalanarak Erzincan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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