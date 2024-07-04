Erzincan'da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon: 10 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon: 10 Kişi Yakalandı

Erzincan\'da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon: 10 Kişi Yakalandı

Erzincan'da yapılan çalışmalarda, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, toplamda 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

04.07.2024 11:46
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Erzincan'da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 10 şahıs yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, tehdit suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, güveni kötüye kullanma suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, karşılıksız yararlanma suçundan 7600 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, toplam 18 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası olan 7 şahıs, 7600 TL adli para cezası olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik cezası olan 2 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon: 10 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon: 10 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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