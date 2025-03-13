Erzincan'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Erzincan'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Erzincan\'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Vali Aydoğdu, terörle mücadele, asayiş ve diğer suçlarla ilgili verileri paylaştı.

13.03.2025 07:38
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ile birlikte Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu.

Başlıklar halinde Şubat ayı verilerini açıklayan Vali Aydoğdu şunları kaydetti:

"Terörle mücadele

Terör örgütlerine karşı verdiğimiz kararlı mücadele aralıksız olarak sürmekte olup, bu kapsamda 2025 yılı Şubat ayı içerisinde toplam 39 terör operasyonu gerçekleştirilmiş olup, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda göz altına alınan 3 şahıs adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilmiştir.

Asayiş suçlarıyla mücadele

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suça ilişkin veriler incelendiğinde; ilimiz genelinde 2024 yılı Şubat ayında toplam 164 olay, 2025 yılı Şubat ayında ise toplam 166 olay meydana gelmiştir.

Hem 2024 yılı Şubat ayında hem de 2025 yılı Şubat ayında meydana gelen tüm olaylar aydınlatılarak aydınlatma oranımız yüzde 100 olmuştur.

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suça ilişkin veriler incelendiğinde ise; 2024 ve 2025 yılları Şubat aylarında otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık ile yağma suçları ilimiz genelinde meydana gelmemiştir.

Dolandırıcılık suçunda ise 2024 yılı Şubat ayında meydana gelen olay sayısı 12 iken 2025 yılı Şubat ayında 16 olmuştur.

Bu nedenle hemşehrilerimizi özellikle de telefon dolandırıcılığına karşı uyarmak istiyorum. Telefon ile arayarak kendilerini hakim, savcı, polis, jandarma veya kamu görevlisi olarak tanıtan ve vatandaşlarımızdan kişisel bilgilerini, kredi kartı ve banka bilgilerini isteyen veya "adınız terör örgütlerine ait listede yer alıyor kaldırılması için verdiğimiz hesap veya iban numarasına para gönderin. Söyleyeceğimiz yere para veya ziynet eşyası bırakın" şeklinde ki telefon aramalarına maruz kalan vatandaşlarımızın kesinlikle bu kişilere itibar etmemesi, telefon görüşmesini derhal sonlandırıp, 112 Acil Çağrı Merkezi hattını arayarak konuyu bildirmeleri gerekmektedir. Çünkü hiçbir kamu görevlisi vatandaşlarımızdan herhangi bir sebeple para veya ziynet eşyası istemez.

Aranan şahıslar

2025 yılı Şubat ayı içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suç türlerinde kesinleşmiş hapis cezası olan ve bu nedenle arama kaydı bulunan 47 kişi yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilmiştir.

Ayrıca ifade için aranan 156 şahıs hakkında da gerekli işlemler yapılmıştır.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında 2025 yılı Şubat ayı içerisinde yapılan operasyonlar sonucunda; 9 tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 1 uzun namlulu tüfek, 10 av tüfeği olmak üzere toplam 28 silah ele geçirilmiş olup, 32 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır.

Uyuşturucuyla mücadele

2025 yılı Şubat ayı içerisinde; Uyuşturucu İmal ve Ticareti suçu kapsamında 4 operasyon yapılmış olup, yapılan operasyonlar sonucunda göz altına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklanmıştır.

Kullanıcılık ve diğer suçlar kapsamında ise 2025 yılı Şubat ayı içerisinde 25 olay meydana gelmiş olup, meydana gelen bu olaylar ile ilgili olarak 28 kişi göz altına alınmıştır.

2025 Şubat ayı içerisinde 70 gram esrar, 38 gram metamfetamin ve 1 gram bonzai olmak üzere toplamda 109 gram uyuşturucu madde ile 250 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir.

İnsanlarımızı özellikle de geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucu illetinden korumak için bizler, başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere tüm birimlerimizle ve STK'larımızla birlikte ilimizin her noktasında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ve bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz.

SİBER suçlarla mücadele

2025 yılı şubat ayı içerisinde Siber Suçlarla Mücadele kapsamında yapılan siber devriyelerde; 30'u asayiş, 14'ü terör, 12'si güvenlik, 58'i siber ve 36'sı da diğer suçlar olmak üzere suç unsuru tespit edilen 150 şahıs/hesap hakkında işlem yapılmıştır.

Trafik denetimleri

2024 yılı Şubat ayında da 2025 yılı Şubat ayında da meydana gelen trafik kazalarında kaza yerinde hayatını kaybeden vatandaşımız yoktur.

2024 yılı Şubat ayında denetlenen toplam araç sayısı 63 bin 44 iken, bu sayı 2025 yılı Şubat ayında yüzde 4,5 artışla 65 bin 873 olmuştur.

2025 yılı Şubat ayında toplam 4 bin 765 araca işlem yapılmıştır.

2024 yılı Şubat ayında çakar denetimi yapılan araç sayısı 16 iken, bu sayı 2025 Şubat ayında yüzde 70 artışla 27 olmuştur.

Denetim yapılan ticari taksi sayısına baktığımızda 2024 yılı Şubat ayında 121 ticari taksi denetlenirken 2025 yılı Şubat ayında bu sayı yüzde 177 artışla 335 olmuş ve yapılan denetimler sonucunda 2025 Şubat ayında toplam 15 ticari taksiye işlem yapılmıştır.

2025 yılı Şubat ayında denetim yapılan okul servisi sayısı 371 olup, bu denetimler sonucunda 10 okul servisine işlem yapılmıştır.

Düzenli göçmen sayısı

2025 yılı Şubat sonu itibariyle Erzincan'da "Geçici Koruma Altındaki" Suriyeli sayısı 112 kişidir.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 2025 yılı Şubat ayı içerisinde ilimiz genelinde 4 operasyon yapılmış olup yapılan operasyonlar sonucunda 4 kişi tutuklanmış ve 4 araca da el konulmuştur" - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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