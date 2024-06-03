Erzincan'da Jandarma Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetler Açıklandı - Son Dakika
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Erzincan'da Jandarma Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetler Açıklandı

Erzincan\'da Jandarma Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetler Açıklandı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri açıklandı. Kentte toplam 195 olay meydana gelirken, %95'i aydınlatıldı. Ayrıca, aranan şahıslar yakalandı, suç aletleri ele geçirildi ve terör örgütü propagandası yapan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Trafik uygulamalarında ise araç kontrolü yapılarak cezai işlem uygulandı ve aranan araçlar yakalandı. Siber faaliyetlerde ise suç tespit edilen hesaplar ve yasadışı bahis içerikli internet siteleri engellendi. Ayrıca, vatandaşlara siber suçlarla ilgili eğitim verildi. Kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan faaliyetlerde ise çeşitli malzemeler ele geçirildi.

03.06.2024 15:44
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2024 Mayıs ayında icra edilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri açıklandı.

Kentte jandarma mıntıkasında 107 asayiş, 3 kabahat, 60 takibi gereken, 16 kaçakçılık, 6 siber ve 3 terör olayı olmak üzere toplam 195 olay meydana gelirken 186 olay (yüzde 95'i) aydınlatıldı.

İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 304.299 şahıs ile 14.317 aracın sorgulaması yapılarak, 393 aranan şahıs yakalandı ve kayıp olarak aranan 5 şahıs bulundu.

İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 1 adet delici/ kesici suç aleti ele geçirildi. Ay içerisinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 10.307 araç kontrol edilerek, 31.024 şahıs sorgulaması yapıldı, 293 araç ve şahıs hakkında toplam 769.873 TL cezai işlem uygulandı, 2 aranan araç, 3 aranan şahıs yakalandı, 11 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınarak 64 araç trafikten men edildi.

İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 44 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 12 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılarak, 8 adet müstehcen içerikli ve 435 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 443 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, vatandaşların siber suç mağduru olmalarının engellenmesi ve siber suçlarla ilgili kişisel korunma tedbirleri çerçevesinde bilinçlendirilmeleri maksadıyla; "Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri" kapsamında 847 vatandaşa eğitim verildi.

İcra edilen 16 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 16 şahıs hakkında işlem yapılarak 4 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İcra edilen operasyonlar sonucunda 343 gram kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 5 gr kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet dijital hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve muhtelif iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 6.000 adet dolu makaron, 27.200 adet boş makaron, 23.000 gram açık tütün sarmalık, 1 adet sikke, 1 adet yüzük, 18 adet tarihi obje, 8 litre alkollü içki, 7 adet boş şişe kapağı, 4 litre zirai gübre, 7 adet elektronik eşya, 2 adet detektör ve 1 adet sahte kimlik kartı ele geçirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Jandarma Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetler Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Jandarma Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetler Açıklandı - Son Dakika
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