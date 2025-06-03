Erzincan\'da Mayıs Ayı Denetimleri

Erzincan'da polis ve jandarma ekiplerince Mayıs ayında okul çevreleri ve servis araçlarında denetimler sürdürüldü.

Erzincan Valiliğince, 1 Mayıs - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlere ilişkin istatistik paylaşıldı.

70 ekip ve 239 polis ve jandarmanın katıldığı denetimlerde; 143 okul çevresi, 79 okul servis aracı, 223 umuma açık yer denetlenerek bin 410 sorgulandı. - ERZİNCAN