Erzincan'da polisin durdurduğu otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da polisin durdurduğu otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Erzincan'da çevre yolu üzerinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobildeki şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Erzincan'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çevre yolu üzerinde polis ekiplerince yapılan çalışmada bir otomobil durduruldu. Araçtaki şahıs üzerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da polisin durdurduğu otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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