Erzincan'da polisin durdurduğu otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Erzincan'da polisin durdurduğu otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da çevre yolu üzerinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobildeki şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Erzincan'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çevre yolu üzerinde polis ekiplerince yapılan çalışmada bir otomobil durduruldu. Araçtaki şahıs üzerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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