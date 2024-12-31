Erzincan\'da Suç Önleme Bilgilendirmesi

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Erzincan'da jandarma ekiplerince jandarma sorumluluk alanlarında vatandaşlara yönelik suç olaylarına karşı bilgilendirme faaliyetleri sürdürülüyor.

Erzincanlı vatandaşların huzurunun sağlanması için İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen suçların önlenmesi amacıyla; Uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımı, dolandırıcılık, siber suçlarla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, düğünlerde silahla ateş edilmesi, dilencilik, yasak avlanma ve hırsızlık konularında Merkez, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Tercan, Refahiye ve Üzümlü İlçelerinde görevli jandarma devriyeleri tarafından umuma açık yerler ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde alınması gereken tedbirler ile ilgili bilgilendirme faaliyeti icra edildi.

"Düğünlerde silahla ateş etme"

Düğünlerde ve eğlencelerde kutlama amaçlı silah atmayınız ve atılmasına müsaade etmeyiniz. En mutlu gününüzü hüzne çevirmeyiniz. Silah atanları 112 Acil Çağrı Merkezine bildiriniz. "Hırsızlık"

Hırsızlık olaylarına karsı ev, işyeri, ahır ve diğer yaşam alanlarında almış olduğunuz güvenlik tedbirlerini tekrar gözden geçiriniz, kapı kilitlerinin sağlam olduğundan emin olunuz.

"Dilencilik"

Vatandaşların yardımlaşma, paylaşma ve merhamet gibi insani duygularını istismar ederek kazanç sağlamak amacıyla dilencilik yapan ve başta çocuklar olmak üzere beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan şahıslara engel olunması kamu düzeni ve güvenliği açısından bir gerekliliktir.

"Kadına yönelik şiddet"

Kadına yönelik şiddet gelecek nesiller için atılmış kötü bir tohumdur. Şiddetin annenize, kız kardeşinize, kızınıza yönelik olarak da gerçekleşebileceğinin farkında olmalıyız. Çocukların sağlıklı birer yetişkin olabilmesi için şiddete hep birlikte dur diyelim.

"Uyuşturucu ile mücadele"

Kenevir bitkisinden elde edilen esrar maddesi ottur, günahı yoktur veya bunun sigaradan farkı yoktur gibi söylemlerle basite indirgenmektedir. Ancak esrar maddesi uyuşturucu bağımlılığının ilk adımı olması ve her kullanıcı potansiyel bir satıcıdır prensibinden hareketle ciddiye alınması gereken son derece tehlikeli bir uyuşturucu türüdür. Bu nedenle arazide kenevir bitkisinin görülmesi durumunda şüphelilerin yakalanmasının sağlanması için konunun jandarmaya bildirilmesi büyük önem arz etmektedir.

"Kaçak avcılık"

Kaçak avcılık, hem doğal dengeye hem de insanlara ciddi zararlar verir. Ekosistemin bozulmasına ve biyoçeşitliliğin kaybına neden olur, insanlara yönelik tehditler artar, ekonomik kayıplara ile kültürel ve etik sorunlara yol açar.

"Dolandırıcılık"

Dolandırıcılar, sizi bir hata yapmaya zorlamak için genellikle korku, endişe veya gözdağı gibi duygusal araçları kullanırlar. Örneğin, kredi kartı bilginizin çalındığı hesaplarınızın hemen kapatılması gerektiğine yönelik bir arama ya da resmi kurum gibi davranan bir siber saldırgan, faturalarınızın geciktiği ve hemen ödemeniz gerektiğini aksi halde hattınızın kapatılacağını bildiren SMS mesajı alabilirsiniz. Gerçekte bu kişi resmi kurum çalışanı gibi davranan bir dolandırıcıdır. Dolandırıcılar, terörist gruplar tarafından hesabınızın ele geçirildiğini, bunu durdurabilmek için kullanıcı adı ve şifre bilgilerinize ihtiyaç olduğuna gelen SMS şifrelerinin kendilerine söylenmesi gerektiğini belirten mesajlar ya da aramalar yapabilmektedir.

Dolandırıcılar, sizi harekete geçmeye ikna etmek için güvendiğiniz bir isim veya marka kullanabilir. Örneğin bankanızdan, güvenilir bir devlet kuruluşundan veya tanıdığınız bir kişiden geliyormuş gibi görünen bir mesaj gönderilir. E-posta veya kısa mesajın tanıdığınız bir kuruluşun adını ve logosun kullanması, kullanıcıları yanıltma konusunda sık kullanılan bir yöntemdir

Dolandırıcılara karşı dikkatli olunuz, asker, polis. savcı vb. adıyla para, altın ve hesap bilgileri istenirse inanmayınız, mağdur olmamanız için hediye para kazandınız telefon ve mesajlarına itibar etmeyiniz, kredi kartı veya kişisel bilgilerinizi hiç kimseye vermeyiniz. - ERZİNCAN