Erzincan İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince araç sürücülerine trafik güvenliği eğitimi verildi.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı sürücü/yaya eğitim hedefleri doğrultusunda trafik güvenliğine yönelik bilgilendirme çalışmalarında vatandaşları emniyet kemeri, kırmızı ışık kuralları ve cep telefonunu ele alarak araç kullanılmaması konularında bilgilendirdi. Ardından ekiplerce araç sürücülerine broşür dağıtıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Trafik Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?