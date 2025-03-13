Erzincan\'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda ekiplerce E.Ö. isimli şahsın ikametinde gerçekleştiren aramada, 2 gram metamfetamin, 18 gram sentetik Cannabinoid, cam aparat ve 17 bin 500 TL para ele geçirildi.

E.Ö. isimli şahsa T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. - ERZİNCAN