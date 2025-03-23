Erzincan'da Yangın: Ev ve Odunluk Yandı - Son Dakika
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Erzincan'da Yangın: Ev ve Odunluk Yandı

Erzincan\'da Yangın: Ev ve Odunluk Yandı

Erzincan'ın Kalkancı köyünde odunlukta başlayan yangın, eve sıçradı. İtfaiye müdahale etti.

23.03.2025 10:39
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Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kalkancı köyünde ev ve odunluk yandı.

Kalkancı köyünde gece saatlerinde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, odunlukta başlayan yangın ilişiğindeki müstakil eve sıçradı. Alevlerin fark edilmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. 2 itfaiye aracı ve 1 vidanjörle yangına müdahale edilerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının ardından hasar tespiti yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Yangın: Ev ve Odunluk Yandı - Son Dakika

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