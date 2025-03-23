Erzincan\'da Yangın: Ev ve Odunluk Yandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kalkancı köyünde ev ve odunluk yandı.

Kalkancı köyünde gece saatlerinde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, odunlukta başlayan yangın ilişiğindeki müstakil eve sıçradı. Alevlerin fark edilmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. 2 itfaiye aracı ve 1 vidanjörle yangına müdahale edilerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının ardından hasar tespiti yapıldı. - ERZİNCAN