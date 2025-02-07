Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince; il genelinde 05.02.2025 akşamı başlayıp devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlara yönelik yardım çalışması başlatıldı. Merkez Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Refahiye ve Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı 9 ekip yolda kalan araçlara zincir taktı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Yoğun Kar Nedeniyle Araçlara Yardım - Son Dakika
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