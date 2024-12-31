Erzurum'da 54 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Akaryakıtla ilgili kritik karar! Devlet 12 milyar TL\'ye çizik attı

Akaryakıt deposuna zulalanmış 54 kilo likit metamfetamin maddesi ele geçirildi

ERZURUM - Erzurum'da akaryakıt deposuna zulalanmış likit metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında bir aracın yakıt deposunda zulananmış vaziyette; 54 kilo 450 gram likit metamfetamin maddesi ve bin 350 TL, 100 dolar ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen İran uyruklu A.H. tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.