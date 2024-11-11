Erzurum\'da Ekim\'de 146 Trafik Kazası

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Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde Ekim ayı içinde 146 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2024 yılının ilk 10 aylık trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2024 yılı Ekim ayı döneminde 146 ölümlü-yaralamalı kaza, 240 maddi hasarlı kazada 228 yaralı kayıtlara geçti.

2024 yılı 10 aylık dönemde ise bin 371 ölümlü-yaralamalı kaza, 2 bin 64 maddi hasarlı ve bu kazalarda 27 kişi öldü, 2 bin 396 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM