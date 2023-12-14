Erzurum\'da Göç İle Mücadele Denetimleri Yoğunlaştırıldı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri göç ile mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezindeki denetimlerini yoğun olarak sürdürüyor.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Erzurum Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrine tahsis edilen göç ile mücadele amacıyla kullanılacak olan mobil aracın Muratpaşa Mahallesi Havuzbaşı Kent Meydanı'nda konuşlandırılmasıyla birlikte denetimler yoğunlaştırıldı. Yapılan çalışma kapsamında Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölge genelinde yapılan denetimler neticesinde toplamda 25 yabancı uyruklu şahıs gerekli kontrollerin yapılabilmesi için Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan Mobil İl Göç aracına getirildi. Yapılan kontroller neticesinde şahısların herhangi bir olumsuzluklarının olmadığı belirlenirken, kaçak göçmenlerin göç idaresine teslim edilmekte olduğu belirtildi. - ERZURUM