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Erzurum'da 2 bin 296 adet botoks ilacı ele geçirildi - Son Dakika
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Erzurum'da 2 bin 296 adet botoks ilacı ele geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Van-İstanbul seferi yapan otobüsün bagajında yapılan aramada 2 bin 296 adet botoks ilacı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Erzurum\'da 2 bin 296 adet botoks ilacı ele geçirildi
12.01.2024 - 11:57,  Güncelleme: 11:58
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 bin 296 adet botoks ilacı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Aşkale yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan Van- İstanbul seferi yapan otobüsün bagaj kısmında bulunan şüpheli kolide yapılan aramada gümrük kaçağı 26 adet botoks şırıngası ve 2 bin 296 adet botoks ilacı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan adli tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da 2 bin 296 adet botoks ilacı ele geçirildi - Son Dakika


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