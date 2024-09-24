Erzurum\'da Kaçak Sigara Operasyonu

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Erzurum'da jandarma ve polisin ortaklaşa yaptığı operasyonda binlerce adet kaçak sigara ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Eylül 2024 günü Yakutiye ilçe merkezinde 3 şahsa ait imalathanede yapılan müşterek aramada; 5 bin 750 paket kaçak sigara, 428 bin 541 adet boş makaron, 222 bin 547 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, bin 453 kg. kaçak tütün, 55 bin 159 adet sigara sarma kağıdı, 55 bin 340 adet sigara filtresi, 652 adet kesilerek toplanmış bandrol ve 1 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde uyuşturucu ile mücadelemize kararlılık ve azimle devam edilmektedir." denildi. - ERZURUM