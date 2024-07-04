3.Sayfa

Erzurum'da kahreden olay: Dayı ve yeğeninin mezarlık tartışması cinayetle sonuçlandı

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesi Yedigöze Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan mezarlık tartışması cinayetle sonuçlandı.

Edinilen bilgiye göre İspir'de ikamet eden dayı Nurettin Sinek dedesinin mezarlığını yapmak isteyen yeğeni Aydın Güner ile tartıştı. Nurettin Sinek, evlerinde ailesiyle çay içen yeğen ile yaşadığı tartışmanın ardından silahla ateş etmeye başladı. Yeğen Aydın Güner 3 kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İspir Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın Güner'in buradaki tüm müdahalelere rağmen kalbi durdu. Yaralının sevki için Erzurum'dan hava ambulansı istendi gece inişinde pistin ışıkları olmadığı için helikopter ambulansı ilçeye gelemedi. Aydın Güner burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acılı baba ve yakınları sinir krizi geçirirken dayı Nurettin Sinek olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri kaçan dayıyı yolda yakaladı. Dayı Nurettin Sinek İspir Cumhuriyet Savcılığına sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Güner'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp kurumuna sevk edildi.