Erzurum'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: Bir Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Erzurum'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: Bir Şahıs Gözaltına Alındı

Erzurum polisi, PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda S.K. isimli bir şahsı gözaltına aldı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütünün sözde cezaevi dış koordinasyon isimli oluşumu içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen S.K., Karayazı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, TEM Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

02.07.2024 13:49
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Erzurum polisi PKK/KCK terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda S.K. isimli şahsı gözaltına aldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; PKK/KCK terör örgütünün sözde cezaevi dış koordinasyon isimli oluşumu içerisinde faaliyet yürüttüğü yönünde hakkında bilgiler bulunan S.K. isimli şahıs, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26.06.2024 günü Karayazı ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

S.K. isimli şahıs, TEM Şube Müdürlüğünde gerekli işlemlerin tamamlanması akabinde adli mercilere sevk edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: Bir Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: Bir Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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