Erzurum\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Uzundere ile Tortum ilçeleri arasındaki karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FT 8305 plakalı otomobil refüje çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM