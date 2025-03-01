Erzurum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

01.03.2025 00:42
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Erzurum'da trafik kazası: 4 yaralı

ERZURUM - Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Mehmet Sekmen ve Selami Altınok Caddelerinin kesiştiği kavşakta 25 LN 594 plakalı otomobil ile 25 AEA 991 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza sonrası yaralılar 112 ekiplerince Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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