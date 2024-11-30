Erzurum Emniyeti Terörle Mücadelede Kararlı - Son Dakika
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Erzurum Emniyeti Terörle Mücadelede Kararlı

Erzurum Emniyeti Terörle Mücadelede Kararlı

Emniyet Müdürü Yırtar, terörle mücadelenin süreceğini ve Erzurum'da uyuşturucu kullanımının az olduğunu belirtti.

30.11.2024 19:29
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Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, her türlü terör örgütüne karşı mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Erzurum'dan yayın yapan Kardelen TV Analiz programına katılan İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, programda önemli açıklamalarda bulundu.

Emniyet Müdürü Kadir Yırtar; terörle mücadeleye yönelik yıllardır başarılı bir mücadelenin devam ettiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır dışında, Güvenlik Güçlerinin sınır İçinde Jandarmamız Polisimiz her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini azimle ve kararlıkla sürdürdüğünü söyledi.

PKK KCK terör örgütün propagandasını yapmaktan Hınıs İlçesi'nde iki tane şahsı aldıklarını ifade eden Yırtar: 'Bunlardan biri denetimle serbestlikle serbest kaldı. Diğer şahıs terör örgütü propagandası yapmaktan tutuklandı. Erzurum'da gerçekleştirdiğimiz operasyonlar hem DEAŞ hem diğer terör örgütleri olmak üzere FETÖ PYD yapılanması olmak üzere kararlılıkla devam ediyor' şeklinde konuştu.

"Erzurum'da çocuk yaşta uyuşturucu kullanma oranı yok denecek kadar az"

Yırtar, çocuk yaşta uyuşturucu kullanımı ve okullarda uyuşturucuyla mücadeleye İlişkinde değerlendirme yaptı.

Erzurum'da çocuk yaşta uyuşturucu kullanma oranı yok denecek kadar az olduğuna işaret eden Emniyet Müdürü Yırtar, 'Sıfır olmasa da yıl ki istatistiklerimizde çok az, birazda insanlarda panik oluşturmak amaçlı whatsapp mesajları geliyor, ilimizde ve okullarda böyle bir durum yok olmayacakta" dedi.

"Ekibimizle tüm il genelinde okul giriş çıkışlarını kontrol ediyoruz"

Yırtar; "Okullarımızın hepsinde kamera sistemleri var her şekilde takip ediliyor.15 okulumuzda okul kolluk görevlilerimiz var bizzat orada güvenlik gibi çalışan, diğer 160 okulumuzda okul irtibat görevlilerimiz var bunlar okul yönetimine haftada iki gün okula uğruyorlar okul yönetimiyle sürekli irtibat halindeler. Ayrıca 60 tane ekibimizle tüm il genelinde okul giriş çıkışları kontrol ediliyor" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum Emniyeti Terörle Mücadelede Kararlı - Son Dakika

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