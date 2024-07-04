Esenler'de 6 katlı bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

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Esenler'de 6 katlı bina oluşan çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı

İSTANBUL - Esenler'de inşaat çalışması için temeli kazılan boş arsanın bitişiğinde bulunan 6 katlı bina, önceden barındırdığı çatlakların artması sebebiyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar çevredeki otellere yerleştirildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul'un Esenler ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi 1120 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışması için temeli kazılan arsanın bitişiğindeki binada önceden olan çatlakların artması üzerine bina sakinleri durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer, binada incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonrası oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı binada bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinleri belediye ekiplerince çevredeki otellere yerleştirildi.

Bina zabıta ekiplerince mühürlenirken detaylı incelemenin sabah saatlerinde olacağı öğrenildi.