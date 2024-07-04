Esenler\'de Çatlaklar Arttı, Vatandaşlar Tahliye Edildi

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Esenler'de temeli kazılan boş arsadaki inşaat çalışmaları nedeniyle yanında bulunan çatlakların arttığı ve vatandaşların tahliye edildiği 6 katlı bina havadan görüntülendi. Olayı anlatan bir vatandaş, "Yan taraftaki inşaat çalışmalarından burası böyle oldu. Fazla bir şeyi yoktu" dedi.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul'un Esenler ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi 1120 Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışması için temeli kazılan arsanın bitişiğindeki binada önceden olan çatlakların artması üzerine bina sakinleri durumu polis ve belediye ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen yetkililer, binada incelemelerde bulunmuştu. Yapılan inceleme sonrası oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı binada bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Tahliye edilen bina sakinleri belediye ekiplerince çevredeki otellere yerleştirilmişti.

Vatandaşların tahliye edildiği ve çatlakların arttığı 6 katlı bina havadan görüntülendi.

"Binada panik hali yaşandı"

Binanın kolonlarının çatladığını ifade eden Fulya Özcan, "Dün akşam saat 22.30 gibi oldu. Binada panik hali yaşandı. Ben burada oturmuyorum. Bizim dükkanımız kirada, kolonları çatlamış. Önceden çatlaklar vardı. Girişteki dükkan bizim. Altta marangozda büyük çatlaklar var" dedi.

"Çatlaklar var"

Çatlaklar oluşan binadaki evin anne ve babasının hatırası olduğunu belirten Sacit Aslan, "Eski bina. Bu daire bize anne ve babamızın hatırası. Yan taraftaki inşaat çalışmalarından burası böyle oldu. Fazla bir şeyi yoktu. Çatlaklar var. Kardeşim yaşıyordu. Güvenlik açısından bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL