Esenler\'de Çatlaklar Nedeniyle Binada Tahliye

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Esenler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, temeli kazılan boş arsada yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle yanında bulunan çatlakların arttığı ve vatandaşların tahliye edildiği binanın sok iki katının kaçak olduğu bildirildi.

Esenler Belediyesi tarafından temeli kazılan boş arsadaki inşaat çalışmaları nedeniyle yanında bulunan çatlakların arttığı ve vatandaşların tahliye edildiği 6 katlı binayla ilgili inceleme gerçekleştirildi. İncelemelerle ilgili yapılan açıklamada, "Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1120 Sokak'ta bir inşaat çalışması sırasında bitişiğindeki binada meydana gelen çatlaklar sebebiyle tahliye edildi. Tedbir amacıyla boşaltılan binadaki 5 aile, toplam 17 vatandaş otele yerleştirildi. 7 kişiden oluşan bir aile ise akrabalarının yanında kalmayı tercih etti. Belediye teknik ekipleri 3 gün boyunca binada kayma olup olmadığı yönünde ölçümler yapacak. Bu ölçümler sonunda binanın akıbeti belli olacak. Bina, Esenler ilçe olmadan bölgenin Bakırköy'e bağlı olduğu dönemlerde 1988 yılında inşa edilmiş ve son iki katı kaçaktır" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL