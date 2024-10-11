Esenler'de Kadın Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenler'de Kadın Cinayeti

İstanbul Esenler'de tartıştığı eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti, kocası gözaltında.

11.10.2024 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenler'de bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kocası tarafından silahla vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın hayatını kaybederken, kendini ihbar eden kocası ise gözaltına alındı. Çiftin acı haberi alıp olay yerine koşan çocukları sinir krizi geçirdi.

Olay, Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde saat 09.00'da meydana geldi. İddiaya göre Güler Muslu (49) ve Adem Muslu (48) çifti arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma üzerine Adem Muslu eşini silahla vurdu. Ardından Muslu 112'yi arayıp kendini ihbar etti. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adem Muslu gözaltına alınırken Güler Muslu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren çocukları ise komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Ölen kadının komşusu olan Gül Erciyes, "Çok iyi bir kadındı. Böyle ölmesi üzücü bir olay oldu. 6 çocuğu vardı, 3 tanesi okula gidiyordu. 20 gün önce oğlunu evlendirdi. Diğer gelini hamileydi. Kimseye zararı yoktu. Gördüğümüz kadarıyla sorunları yoktu. Oğlu şok içindeydi. Oğlu sinir krizleri geçirdi. Kadın cinayetleri bir daha olmaz inşallah son olur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, istanbul, 3-sayfa, Esenler, Muslu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de Kadın Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
20:36 Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
19:29 Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı
19:17 Kolaya dev zam geliyor Kolaya dev zam geliyor
19:02 Fatih Terim’den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi Fatih Terim'den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi
19:00 Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 14:17:39. #1.12#
SON DAKİKA: Esenler'de Kadın Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.