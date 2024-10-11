Esenler'de kadın cinayeti!

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Esenler'de önce eşini vurarak öldürdü, sonra 112'yi arayıp kendini ihbar etti

İSTANBUL - Esenler'de bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kocası tarafından silahla vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın hayatını kaybederken, kendini ihbar eden koca ise gözaltına alındı. Acı haberi alıp olay yerine koşan çocukları sinir krizi geçirdi.

Olay Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde saat 09.00'da meydana geldi. İddiaya göre Güler Muslu ve Adem Muslu çifti arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma üzerine Adem Muslu eşini silahla vurdu. Ardından eşini vuran Muslu 112'yi arayıp kendini ihbar etti. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adem Muslu gözaltına alınırken Güler Muslu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren çocuklarını ise komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Ölen kadının komşusu olan Gül Erciyes, "Merhabalığımız olan bir komşuydu. Çok iyi bir kadındı. Böyle ölmesi üzücü bir olay oldu. 6 çocuğu vardı 3 tanesi okula gidiyordu. 20 gün önce oğlunu evlendirdi. Diğer gelini hamileydi. Kimseye zararı yoktu. Gördüğümüz kadarıyla sorunları yoktu. Oğlu şok içindeydi. Oğlu sinir krizleri geçirdi. Kadın cinayetleri bir daha olmaz inşallah son olur" dedi.