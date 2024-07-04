Esenler'de oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan 6 katlı bina böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenler'de oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan 6 katlı bina böyle görüntülendi

Geniş Video İzle

Esenler'de temeli kazılan boş arsadaki inşaat çalışmaları nedeniyle yanında bulunan çatlakların arttığı ve vatandaşların tahliye edildiği 6 katlı bina havadan görüntülendi.

04.07.2024 15:52  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan 6 katlı bina böyle görüntülendi

İSTANBUL - Esenler'de temeli kazılan boş arsadaki inşaat çalışmaları nedeniyle yanında bulunan çatlakların arttığı ve vatandaşların tahliye edildiği 6 katlı bina havadan görüntülendi. Olayı anlatan bir vatandaş, "Yan taraftaki inşaat çalışmalarından burası böyle oldu. Fazla bir şeyi yoktu" dedi.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul'un Esenler ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi 1120 Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışması için temeli kazılan arsanın bitişiğindeki binada önceden olan çatlakların artması üzerine bina sakinleri durumu polis ve belediye ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen yetkililer, binada incelemelerde bulunmuştu. Yapılan inceleme sonrası oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı binada bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Tahliye edilen bina sakinleri belediye ekiplerince çevredeki otellere yerleştirilmişti.

Vatandaşların tahliye edildiği ve çatlakların arttığı 6 katlı bina havadan görüntülendi.

"Binada panik hali yaşandı"

Binanın kolonlarının çatladığını ifade eden Fulya Özcan, "Dün akşam saat 22.30 gibi oldu. Binada panik hali yaşandı. Ben burada oturmuyorum. Bizim dükkanımız kirada, kolonları çatlamış. Önceden çatlaklar vardı. Girişteki dükkan bizim. Altta marangozda büyük çatlaklar var" dedi.

"Çatlaklar var"

Çatlaklar oluşan binadaki evin anne ve babasının hatırası olduğunu belirten Sacit Aslan, "Eski bina. Bu daire bize anne ve babamızın hatırası. Yan taraftaki inşaat çalışmalarından burası böyle oldu. Fazla bir şeyi yoktu. Çatlaklar var. Kardeşim yaşıyordu. Güvenlik açısından bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Esenler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan 6 katlı bina böyle görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
12:27 İstanbullular dikkat AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
12:07 Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 16:13:36. #1.13#
SON DAKİKA: Esenler'de oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan 6 katlı bina böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement