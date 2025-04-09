Esenler'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Esenler'de Uyuşturucu Operasyonu

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Esenler'de çiğ köfteciye düzenlenen operasyonda şifreli uyuşturucu satışıyla 5 kişi gözaltına alındı.

09.04.2025 19:03
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Esenler'de şifreli uyuşturucu satan çiğ köfteciye "papatya yaprağı" baskını

İSTANBUL - Esenler'de bir çiğ köftecide 'Papatya yaprağı var mı?' şifresiyle uyuşturucu satıldığını belirleyen polis ekipleri iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yeri sahibi K.Ş. ile içeride bulunan 4 kişiyi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi K.Ş tutuklandı.

Olay, Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde 4 Mart Cuma günü meydana geldi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekip Amirliği'ne bağlı mobil park ekipleri, bir çiğ köfteciyi takibe aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde iş yeri sahibi K.Ş.'nin müşterilere 'Papatya yaprağı var mı?' şeklinde şifreli ifadelerle uyuşturucu sattığı belirlendi. Ekipler yapılan takibin ardından geçtiğimiz cuma günü iş yerine baskın düzenledi. Baskında, iş yeri sahibi K.Ş. ile içeride bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise 18 parça halinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Daha sonra iş yeri sahibi K.Ş. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken; diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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