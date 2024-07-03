Esenyurt'ta 4 katlı binada korkutan yangın kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta 4 katlı binada korkutan yangın kamerada

Geniş Video İzle

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangın, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın sonucunda binada maddi hasar meydana geldi.

03.07.2024 03:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta 4 katlı binada korkutan yangın kamerada

İSTANBUL - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 4 katlı binanın 4. katında yangın çıktı. Alev alev yanan bina itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, gece saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler giderek yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olay sonrası binada maddi hasar oluştu. Yaşanan yangın anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, İstanbul, Esenyurt, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta 4 katlı binada korkutan yangın kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:58 Vincenzo Montella’dan galibiyet yorumu: 2008 ruhunu yakaladık Vincenzo Montella'dan galibiyet yorumu: 2008 ruhunu yakaladık
00:21 Kurtarışlarıyla maça damga vurdu İşte Mert’in çeyrek finali getiren dokunuşu Kurtarışlarıyla maça damga vurdu! İşte Mert'in çeyrek finali getiren dokunuşu
23:35 Avusturya’yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024’te çeyrek finalde Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde
23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:31 Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finalde oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar
00:48 Merih Demiral’dan zafer sonrası ilk sözler: Ne Mutlu Türk’üm Diyene Merih Demiral'dan zafer sonrası ilk sözler: Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
00:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Millilerimize tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilerimize tebrik mesajı
23:41 CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum’u kutladı İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum'u kutladı
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
22:29 Esed rejimi güçleri Şam’daki bir köye kara saldırısı düzenledi Ölü ve yaralılar var Esed rejimi güçleri Şam'daki bir köye kara saldırısı düzenledi! Ölü ve yaralılar var
21:31 Antalya’da tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı Antalya'da tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 04:19:10. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta 4 katlı binada korkutan yangın kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement