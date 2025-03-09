Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın: Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor
İSTANBUL - Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde 4 katlı bir binada yangın çıktı. Binadan yükselen dumanlar nedeniyle üst katlarda vatandaşların mahsur kaldığı görüldü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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