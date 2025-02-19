İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki aracın üstüne ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken, o anlar kameraya yansıdı.
Olay, Esenyurt Sultaniye Mahallesi 614. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle kaldırımdaki ağaç, seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Neye uğradığını şaşıran sürücü aracı durdurdu. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Ağacın kaldırılmasıyla hasar oluşan araç götürüldü.
Ağacın devrildiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta Ağaç Aracın Üzerine Devrildi - Son Dakika
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