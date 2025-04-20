Tartışma sırasında babasını tek yumrukla bayılttı - Son Dakika
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Tartışma sırasında babasını tek yumrukla bayılttı

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İstanbul Esenyurt'ta baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Genç adamın babasını tek yumrukla bayılttığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

20.04.2025 10:24
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Esenyurt'ta baba oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Babanın, oğlunun tek yumruğu ile bayıldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, baba oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Baba oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Babasını tek yumrukla bayıltan şahsın o anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

YUMRUK ATARAK BAYILTTI

Görüntülerde, babasıyla tartışan şahsın önce babasının boğazına sarılıp yere düşürdüğü ardından ise karşılık vermeye çalışan babasına yumruk atarak bayılttığı anlar yer aldı.

Tartışma sırasında babasını tek yumrukla bayılttı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tartışma sırasında babasını tek yumrukla bayılttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat Avci:
    babaya el kaldıran evlat hayat ta iflah olmaz.. 28 0 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    CHP nin Z kuşağı dediği picler 11 17 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    İslam nul denilen ,şahsiyet...Bak bakıyım tiplerine...Onlarda CHP li tipi varmı?Onlar size daha çok benziyor... 10 4 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    böyle evlat YAZIKLAROLSUN ektiğini biçer inşallah 8 0 Yanıtla
  • Nazife:
    şiddete hayır hele babaya el kalkarımi allah hidayete erdirsin. 4 0 Yanıtla
  • Musti5201:
    Baba ah dese geçer denilirdi eskiden baba ne kadar kötü olursa olsun bir çocuk babasına nasıl el kaldırabilir 1 0 Yanıtla
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