Esenyurt\'ta cinayet şüphelileri yakalandı

Esenyurt'ta geçen yıl ağaçlık alanda bulunan kadın cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlenirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Geçen yıl 25 Haziran'da saat 09.30 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek üzere yola çıkan M.C.B., ağaçlık alandaki patika yolda bir kadının yüzüstü hareketsiz yattığını fark edip durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, N.K. (36) isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, olay yerinin vatandaşların Ardıçlı Mahallesi'nden TEM Otoyolu'na geçmek için kullandığı patika yol olduğu tespit edildi. Kadının çanta, cüzdan ve kişisel eşyalarının yanında olduğu, ayrıca poşet içerisinde yedek kıyafetlerinin bulunduğu öğrenildi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede, burun kısmından hafif şekilde kan geldiği ve ölüm morluklarının oluşmaya başladığı tespit edildi.

Otopside boğularak öldürüldüğü tespit edildi

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, N.K.'nin tecavüze uğradığı, cesedi üzerinden erkek şahsa ait DNA örnekleri tespit edildiği ve boyun kısmına baskı uygulanmak suretiyle boğularak öldürüldüğü belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin olay günü maktul ile görüşen sevgilisi M.G. (41), M.G. ile irtibatlı olan eski sevgili H.T. (39) ve M.G.'nin abisi R.G. (44) olduğu belirlendi.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 8 Nisan'da Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sürdürülüyor. - İSTANBUL