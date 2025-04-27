İki küçük çocuğunu da yanına alıp eski eşinin iş yerini bastı

İstanbul'da kıskançlık krizi geçiren bir erkek, çocuklarıyla birlikte soluğu 2 yıl önce boşandığı eşinin Esenyurt ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde çalıştığı güzellik merkezinde aldı.

YANGIN TÜPÜYLE KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞTI

Geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen olayda, içeri girmeye çalışan şahıs başaramayınca bu kez yerde bulunan yangın tüpüyle kapıyı kırmaya çalıştı.

ÇOCUKLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

O anlar kameralara yansırken, yaşananları iki çocuk da dehşet içerisinde izledi. Olayın ardından kadın şikayetçi oldu.

"İKİ YILDIR SÜREKLİ PEŞİMDE"

Yaşananları anlatan kadın, "İş yerimdeyken iki yıl önce ayrıldığım eski eşim kapıma dayandı. Kapıyı açmayınca yangın tüpüyle vurmaya başladı, içeride biriyle birlikte olduğumu, beni öldüreceğini söyledi. Bunu iki kız çocuğumun önünde yaptı. Şikayetçi oldum. Sadece 30 günlük uzaklaştırma verdiler. Adam dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Adam iki yıldır sürekli beni takip ediyor. Sürekli iş yerimin etrafında görüyorum. Taciz mesajları, aramaları bitmiyor. İki yıldır sürekli peşimde" ifadelerini kullandı.