Esenyurt\'ta eski eşini bıçakla öldürüp, intihar etti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaklaşık 1 ay önce boşanan fakat Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yer alan 3 katlı bir binanın 1'inci katında birlikte yaşamaya devam eden Gülnur Akalın ile Tuncer Batmaz arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

ESKİ EŞİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Tuncer Batmaz, mutfaktan aldığı bıçakla Gülnur Akalın'ı sırtından bıçakladı. Batmaz, daha sonra aynı bıçakla intihar etti.

POLİS EKİPLERİ KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

Evden gelen bağrışma seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri girdi. Eve giren polis ekipleri, Akalın ve Batmaz'ı kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ikilinin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 çocuk sahibi oldukları öğrenilen Akalın ve Batmaz'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.