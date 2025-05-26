Esenyurt'ta Grup Kavgası

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada ortalık karıştı. Sopa ve copla birbirine saldıran tarafları çevredeki vatandaşlar ayırırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirlerine sopa ve copla saldırırken, bir kadında yakınlarını korumak için karşı tarafa saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son bulan olay anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL