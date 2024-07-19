Esenyurt'ta günlük kiralık dairede şüpheli ölüm - Son Dakika
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Esenyurt'ta günlük kiralık dairede şüpheli ölüm

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Esenyurt'ta günlük kiralık bir evde bir kadın ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olayı araştırmak için inceleme başlattı. İlk incelemelere göre evde uyuşturucu bulunurken, polis ekipleri olayı detaylı bir şekilde inceliyor.

19.07.2024 17:54
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Esenyurt'ta günlük kiralık dairede şüpheli ölüm

İSTANBUL - Esenyurt'ta günlük kiralık evde bir kadın ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre erkek arkadaşıyla günlük ev kiralayan S.K. isimli kadın, içeride ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ekipleri evde inceleme başlattı. İlk incelemelere göre evde uyuşturucu bulunurken, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta günlük kiralık dairede şüpheli ölüm - Son Dakika

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