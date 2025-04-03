Esenyurt'ta Koca Dehşeti: Eşini Bıçakladı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Koca Dehşeti: Eşini Bıçakladı

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Esenyurt'ta tartışma sonucunda bir kadın, eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

03.04.2025 13:17
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Esenyurt'ta koca dehşeti: Eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti

Eşi tarafından defalarca bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta şiddetli geçimsizlik yaşadığı iddia edilen çiftin tartışması kanlı bitti. Kızının da evde bulunduğu sırada Ahmet Başak, eşi Ayşegül Başak'ı defalarca bıçakladı. Kadın hayatını kaybetti.

Olay, dün Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift arasında yine bir tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olayda Ahmet Başak isimli adam, 41 yaşındaki eşi Ayşegül Başak'ı defalarca bıçakladı. Olayın yaşandığı sırada kızlarının da evde olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, evin mutfağında aldığı darbelerden ötürü kanlar içerisinde yatan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırıldı. Ahmet Başak isimli koca ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ayşegül Başak'ın ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Politika, İstanbul, Esenyurt, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Koca Dehşeti: Eşini Bıçakladı - Son Dakika

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