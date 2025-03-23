Esenyurt\'ta Kültür Evi\'nde Yangın

Esenyurt'ta bulunan Samsun Kültür Evi'nde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği bina, itfaiye ekipleri tarafından çabası sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göze Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bulunan Samsun Kültür Evi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Çatı alev alev yanarken, binadan yükselen kara dumanlar bir çok ilçeden görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı dernekte büyük çapta hasar meydana geldiği öğrenildi. - İSTANBUL