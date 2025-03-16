Esenyurt'ta Motosikletli Kavgaya Daldı

Esenyurt'ta bir şahıs motosikletiyle kavga edenlerin arasına daldı: O anlar böyle görüntülendi

Kavga eden taraflar, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilip olay yerinden uzaklaştırıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olay sırasında bir şahıs motosikletiyle kavga edenlerin arasına daldı. Yaşananla çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saatleri Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi 533'üncü sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya tarafların yakınları da dahil olunca kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında, taraflardan biri olduğu ileri sürülen şahıs, motosikletiyle kavga edenlerin arasında daldı ve kavgaya dahil oldu.

Motosikletiyle kavgaya daldığı anlar kamerada

Yaşanan o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu ve bir şahsın motosikletiyle kavga edenlerin arasına daldığı anlar yer aldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kavgada taraflar, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilip olay yerinden uzaklaştırıldı.